台北市長柯文哲昨接受電視台專訪，透露朝選總統步調前進，甚至對「屠殺」作者葛特曼提告、大巨蛋即將復工，也被解讀在清理戰場，柯10日表示，不考慮個人勝敗，要考慮怎麼做對台灣比較好，要當總統還要好好學習，要準備的工作相當多。

外界好奇柯文哲若選總統，2024會否比2020有勝算，柯今早出席「天下第一攤金賞獎」揭曉活動受訪指出，不要去考慮個人的勝敗，要考慮怎麼做對台灣是比較好，他坦言，要當總統還要好好學習，要準備的工作相當多。

至於近來很多動作被解讀是為總統鋪路，包括對葛特曼提告、大巨蛋即將復工，柯文哲表示，該告還是要告，以前就告過葛特曼，也不是昨天才去告，「葛特曼那實在是，有時候愈想愈氣，你2014年就答應說你將來出書一定會修正，結果沒有修還拿來搞政治操作，這不告怎麼可以？」

柯文哲強調，大巨蛋該處理還是要處理，總不能一個蛋爛在那裏，所以對他來講，「我都不會把它當政績，我是來善後的。」

(中時 )