晶電(2448)與隆達(3698)將換股共同成立投資控股公司，決議新設投資控股公司中文名稱訂為「富采投資控股」，預計8月7日雙方各自舉行股東臨時會，並召開新設投資控股公司發起人會議，選任富采投控股第一屆董事及監察人。

晶電表示，8月7日舉行股東臨時會，將討論擬與隆達電子進行股份轉換，使新設之「富采投資控股股份有限公司」百分之百取得該公司及隆達之全部股份，且晶電及隆達將終止股份上市，提請股東會決議通過股份轉換案及共同轉換股份協議等。同時召開新設投資控股公司發起人會議，選任「富采投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人，包括董事五人、監察人二人。經雙方同意，新設控股公司中文名稱定名為「富采投資控股股份有限公司」，英文名稱為「ENNOSTAR Inc.」。

晶元光電與隆達電子，於6月18日已分別召開之董事會中通過，雙方擬換股共同成立投資控股公司；最新公布命名為富采投資控股，與兩家公司換股比例，暫定為晶電以1股換富采投控之普通股0.5股、隆達以1股換富采投控之普通股0.275股，晶電與隆達都將成為富采投控持有100%股權之子公司。

富采投控未來將致力成為跨國性的三五族半導體產業投資平台，除繼續投資在兩家公司現有業務外，並將強化投資在Mini/Micro-LED顯示器、智慧感測以及三五族半導體微電子元件等領域之先進技術，以提升國際競爭力。晶電與隆達仍為各自獨立運作的公司，二家公司的員工及客戶將不受任何影響。

富采投資控股將成立「經營管理委員會」統籌負責旗下子公司之重大營運決策，晶電與隆達將各派兩位代表擔任經營管理委員會委員。

(時報資訊)