經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文（8462）受惠國內新冠肺炎疫情穩定，民眾對運動健身需求強勁反彈，2020年6月營收回升至今年高點、改寫同期新高。隨著旺季到來、需求反彈、新據點陸續開出，公司看好下半年營收將呈現逐月、逐季成長趨勢。

柏文2020年6月自結合併營收2.96億元，月增7.96％、年增3.38％，站上今年高點、改寫同期新高。不過，由於4月營運受疫情影響，合計第二季合併營收8.33億元，季減4.57％、年減5.16％，降至近7季低點，仍創同期次高。

柏文6月休閒運動及娛樂服務營收1.75億元，月增5.8％、年減2.06％。教練課程的運動保健服務營收1.09億元，月增13.6％、年增18.92％。一次性收取的入會費營收0.1億元，月減5.71％、年減25.24％。

柏文表示，隨著國內新冠肺炎疫情穩定，健身工廠6月會員返館運動、執行教練課程已完全恢復疫情前的正常狀況。且今年新開幕或去年底前開幕的既有營運據點，6月新入會及重新入會的會員人數均大幅增加，較疫情前更熱絡，付費延展會籍的會員亦大幅減少。

累計柏文上半年合併營收17.06億元，年減0.52％、仍創同期次高。其中，休閒運動及娛樂服務營收10.52億元，年減1.22％。教練課程的運動保健服務營收5.65億元，年增0.13％，一次性收取的入會費營收0.78億元，年增5.76％。

柏文指出，健身工廠台北石牌廠已於6月24日開幕，受惠疫情趨緩，開幕會員人數超乎預期，彰化員林廠及新竹西大廠亦將於本季開幕營運，前三季共開出6處都會型新據點，加上去年底開幕的台北健康廠、新北永和廠完整貢獻，可望挹注下半年營運強勁成長動能。

此外，健身工廠去年9月前開幕的43家據點，截至今年5月營收表現均受疫情衝擊。隨著疫情後消費者對運動健身需求強勁反彈，可望帶動43家據點下半年營收出現較顯著成長，帶動全年獲利表現提升。

除了「振興三倍券」即將上路，教育部響應防疫新生活加碼20億元，發放400萬份500元「動滋券」，民眾可使用於運動場館、觀賞運動賽事、參加體育活動、購買運動用品等相關運動產業使用，預計將為振興運動產業發展，帶動新一波運動商機。

隨著時序步入暑假旺季，配合後疫情時代消費者運動健身需求強勁反彈，以及祭出「振興券優惠方案」、「3零」方案、「動滋券」助攻，柏文審慎樂觀預期健身工廠會員人數將持續回升、逐月增長，恢復至疫情前水準，並看好下半年營收將呈現逐月、逐季成長趨勢。

(時報資訊)