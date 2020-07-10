美國有多州的疫情創新高，美股指數期貨周五出現跌勢，中國股市上午亦先升後收回漲勢，亞洲主要股市未受那指隔夜上漲新高的激勵影響。

周五日經225指數晨收小跌52.55點或-0.23%，為22476點，午後續跌62點或-0.28%。東證一部指數跌9.8點或-0.63%，為1547點。高度週期性的採礦股，證券經紀股以及地產股為表現最差類股。迷你標普500期貨指數下跌0.1%，也為市場帶來逆風。

美國周四新報6萬500名新增病例，為最大單日新增，引發市場對重啟封鎖措施的關切。

除了國外憂慮，東京周四爆出單日確診破200例，達224例，東京市政府決議對新宿區受感染並遭隔離民眾發出救濟現金。衛生專家警告社區感染危機，應加強社交距離管制。

疫情肆虐導致門市關閉，以及消費者對服飾的縮手消費，優衣庫(Uniqlo)的母公司迅銷(Fast Retailing)在昨日下午下調今年展望，今日上午股價跌2.5%，暫報60790日圓。

受那指提振，軟體銀行上午上漲1.5%，些許抵銷了大盤的跌勢。

索尼(Sony)亦逆勢上漲2.38%，暫報7856日圓，此前媒體報導索尼投資2.5億美元給予遊戲要塞英雄(Fortnite)的製作公司Epic Games。

(時報資訊)