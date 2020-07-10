根據路透社統計，美國周四至少新增60,565個新冠肺炎確診病例，再創單日確診新高，並為連續第2日單日確診數破6萬人。

美國周三的單日新增確診數為60,541人。

美國周四的新冠肺炎新增死亡人數為連續第3天超過800人，創下6月初以來的高點。佛羅里達州的新冠肺炎死亡病例增加120人，再創新高，加州因此病故者單日激增136人，僅略低於周三創下新高的149人。

加州、佛州與德州這三個美國人口最多的州，近來疫情發展頻頻打破記錄，使經濟迅速復甦的憧憬受挫，投資人擔心再度實施防疫封鎖措施將打擊企業營運，周四美股道瓊指數下挫361.19點或1.39%。

其他州的確診數亦不斷升高，阿拉巴馬、蒙大拿與威斯康辛周四的單日確診數創下新高。全美50州有41州的疫情持續擴大。

根據路透社統計，目前為止美國累計確診數已經超過310萬人，超過13.3萬人因此疫病死亡，儘管川普總統極力淡化這場大流行病的風險，但部分美國人對重返公共場所與光顧商店仍感猶豫。

(時報資訊)