國民黨台南市議員蔡育輝日前在議會質詢上指擔任教育局專委的唐碧娥坐領高薪卻整日沒事，儼然是台南市長黃偉哲的酬庸人事，唐碧娥事後辭去專委一職，10日到台南地檢署控告蔡育輝加重誹謗罪，求償100萬，蔡回應遺憾但尊重，未來將出庭說明案情。

蔡育輝6月29日在議會質詢上，提到擔任教育局專委的唐碧娥月領7萬1000元，卻閒閒沒事，不但上班時間跑去打牌、上臉書罵韓國瑜，出國還不請假，導致唐碧娥事後辭去專委一職。

唐碧娥7日在蔡育輝臉書上留言，限3日內道歉，否則將提告，蔡並未任何回應，唐決定10日上午到台南地檢署按鈴控告蔡育輝加重誹謗，稱蔡育輝德指控是含血噴人，全部子虛烏有，不容人格遭汙衊，求償100萬元，未來賠償金將全數捐作社福機構公益。

蔡育輝10日聞訊後回應是接獲一堆檢舉，才以監督市政的身分，要求黃偉哲勿讓酬庸人事拖垮市政團隊，唐碧娥是「見笑轉生氣」。

蔡育輝遺憾表示，唐碧娥參選議員落選，一轉身，就成了台南市政府教育局專門委員，公務員就該戮力為公，唐碧娥還曾擔任過民代，更應為表率。未來將會出庭，當庭請檢調人員調查唐碧娥有無拿公帑翹班，翹班去哪裡？還他質詢清白。

(中時 )