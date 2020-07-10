高雄市的代理市府在韓國瑜遭到罷免後，屢屢遭到踢爆市政不確實，割草、積水、鋪路等問題層出不窮，9日網紅比特王更在臉書上貼出高雄「潑墨式」的鋪路畫面直呼傻眼。對此，高雄市政府工務局也在今天做出回應。

比特王的文章引來許多網友討論，表示「很多的做法是高雄在地人同意的，願意支持這樣的施工方式與品質，是不是覺得不好也有由高雄人來決定，他們土生土長生在高雄住在高雄生活在高雄，就同意他們的接受吧！也祝福所有高雄人」。

對於網紅臉書貼出高雄「潑墨式」的鋪路畫面，高巿府工務局研判，屬老化粒料剝落路面，瀝青鋪面剝落是「路面老化正常現象」，非潑墨式狀態，類似待改善道路，工務局將循預算額度改善。

工務局表示，道路的坑洞或損壞常是長久下來的動態累積過程，道路品質的折損往往無可避免，養工處不只在日常巡查中及時發現問題，更會積極爭取經費，呼籲民眾如發現道路損壞，可立即通報免付費1999專線。

(中時電子報)