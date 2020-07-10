伊能靜最近上選秀節目《乘風破浪的姐姐》人氣漲，同時間她又參加《婆婆和媽媽》秀和秦昊、婆婆溫馨日常，最新一集中，伊能靜藉故跟婆婆串通演受傷，被演員丈夫秦昊無情識破，秦昊還笑說要伊能靜好好珍惜舞台，以後遠離電視劇，伊能靜反問不覺得感人？秦昊戳說：「很浮誇，如果真有觀眾看哭的話，我退出演藝圈」。

伊能靜最近因批評梅艷芳人生「很慘」成為眾矢之的，她和庾澄慶、秦昊兩段婚姻的細節也被挖出，過去她上魯豫節目，透露秦昊曾納悶問她怎會跟前夫交往十幾年沒結婚，爸媽怎麼想？伊能靜便直回：「我就沒爸爸啊」，這才意會到原來自己人生沒有爸爸，在生命的選擇上少了一個決策者。

近日在《婆婆與媽媽》中，伊能靜和婆婆靈機一動演腳受傷讓秦昊擔心，伊能靜還請婆婆拿出冰箱裡的西瓜冰敷，婆媳當場笑場，遠處看到一切的秦昊也識破，秦昊先將計就計，配合伊能靜叫她別上節目跳舞，接著又坦言早看穿，「這還不識破，我是演員」，虧伊能靜的演技有如八點檔瓊瑤劇，又說要是有觀眾看哭他就要引退，「這就說明我畢生所學全是錯的」，笑翻眾人。

(中時電子報)