珍奶是台灣的國民飲料，但不少人卻點到懷疑人生，網友發文指出，珍珠和波霸的差異，老是有人分不清楚，明明點了珍珠卻喝到波霸，店家卻告知沒錯！珍珠是大顆的，引起網友熱議，每家店都不太一樣，建議在點餐前就先問清楚。

女網友在臉書社團《爆怨公社》PO文分享，為什麼還是很多人不知道「珍珠」跟「波霸」怎麼分？好幾次買飲料，明明點的是珍珠，送來的都變成波霸，但珍珠是小顆的，波霸是大顆的。

原PO表示，有時候點珍珠也會聽到「不好意思剩小顆的」，但珍珠本來就是小顆啊！或每次泡完後，他看到珍珠是波霸後，總是滿心疑問，店員卻回他說，我們的珍珠是大顆的！讓原PO好奇，到底要怎麼點飲料，他們才聽得懂？

貼文曝光後，不少網友分享自身經驗，買飲料買到懷疑人生，去某家飲料店點餐，竟被問過要不要中顆的珍珠，讓人一頭霧水，也遇過小顆叫粉圓，大顆叫珍珠，各家的分法不太一樣，真的會讓人點到暈頭轉向。

後也有網友指出，「以前根本沒有分珍珠、波霸的問題，早期珍珠奶茶剛出時，都是大顆的，根本沒有小顆的」。最快的方式就是直接問「是大還小！」，確定過後再決定要不要買，此外，也建議在點餐時，直接說清楚大小。

而原PO後來也在貼文處更新，看完大家的留言後，才發現好像會分大小的，幾乎都是「我們南部比較多」。

(中時電子報)