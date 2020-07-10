法務部檢察官人事審議委員會日前才將推薦調陞一審主任檢察官人選名單呈報部長蔡清祥圈選，10日卻意外引發劍青檢改批評檢審會違反「地檢署主任之遴選以票選為原則」，將落選的人選以「遺珠之憾」的名義，自行決議列入相當於當選名單中。

劍青檢改指出，自2017年全國約180位檢察官通過1項重要的連署聲明「地檢署主任之遴選以票選為原則」，杜絕往年「升遷靠關係」、「靠辦大案讓長官看見」的質疑，實施幾年後，卻在今年檢審會自行把「經地檢署投票普選後落選」的人選，以「遺珠之憾」的名義，自行決議列入相當於當選名單中，劍青檢改甚為震驚，表達強烈反對。

劍青檢改強調，並非認為經投票落選的人不優秀、也非臆測有幕後黑手在操控，但這件事在程序上就不正當，必然招致黑箱作業、辦假選舉敷衍基層檢察官的質疑，會整個破壞「主任民選」制度。

劍青檢改呼籲檢審會懸崖勒馬，不要背棄地檢署經過普選而表達的民意，不要像美國總統選舉時選舉人團投票時發生「不忠的選舉人」的情形，否定地檢署經檢察官普選投票而做出「誰今年適任升遷」、「誰今年尚不適合出線」的決定，透過「主任遴選之票選制度」的民主精神，讓法務部長真正能選出最好的主任人選。

對於劍青檢改的質疑，檢審會也有民選委員解釋，法務部或其他機關並未推薦任何人選。票選委員在會前會進行討論時，由於名額極其有限，為避免產生遺珠之憾，才決定比照以往慣例另設遺珠群組，對各地檢未能納入第一輪候選人名單之遺珠與調各機關辦事的檢察官共13人進行討論及審查後，由委員每人投2票進行表決，並無民選委員塞人選或架空各地檢票選制度的情形。

(中時 )