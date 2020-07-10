蔡英文總統10日在內政部長徐國勇陪同下，視察空勤總隊台中駐地，當場宣布自7日起幫空勤加薪，飛航人員每人每月加發4萬元獎金，並提高空勤人員與共勤機組員鐘點費，飛行員至少每月薪資可達12萬元。由於空勤總隊6年內要退休53人，加薪政策可望有利空勤招募及留住人才，強化救災量能。

蔡英文總統到達空勤總隊第二大隊，由第二大隊長林國強進行簡報，隨後並參觀黑鷹直升機並登機聽取講解。

蔡英文表示，空勤總隊成立16年以來，至今已救援7100人，等於挽救了7100個家庭，尤其是森林火災搶救任務、自從空勤同仁加入，大大減少火災的損失，對國家森林保育有非常重大的貢獻。

蔡英文說，國家培育一個正機師飛行員，需要投入相當資源，每一個飛行員都是國家的重要資產，空勤飛行員大部分來自軍中，暫時也會投入服役的隊伍，各位執行任務都是冒著非常大的危險，所以，身為總統的她認為，國家應該也必須給各位更多的鼓勵以及保障，政府決定從今年7月1日開始，對於每一位空軍飛行員有更大的攬才、留才獎金；同時也會提高飛行人員、空勤救護人員共勤機組人員鐘點。

蔡英文說，空勤總隊除了台中駐地是自有基定，高雄即將完工，花蓮整修中，未來會加速台東、松山駐地興建，讓它盡早動工，黑鷹直升機也可盡早進駐，全面完成空中救災的基地，讓全國空中救災都能夠在30分鐘內到現場，大幅提升公共救災的能力。

空勤總隊長井延淵提到，空勤總隊是一個部隊型態，最重要的是外勤部隊，他們是執行任務的人，沒有行政能力，雖然是3級機關，但用4級機關的編制，又是一個部隊型態，在整個指揮管制在行政作業上非常的困難，原本是有替代役幫忙行政，但現在都沒了，目前只能暫時將編制員額先行調整，希望政策能確定，讓他們專注於救護本業。

井延淵也說，3年之內將退28位飛行員，6年內要退53位，因薪資偏低等問題，上網公告都召不到人，他舉例有一位大隊長月薪12萬元，因擔任這個職務6萬元退休俸沒了，他也感謝總統給同仁調整薪資。

內政部表示，行政院已核定自今年7月1日起，調高空勤機組人員待遇，每小時飛行鐘點費，飛航人員由原本800至1000元，調整為1600至2000元；空勤修護人員由500元至750元，調整為1000元；其他機關隨機人員也由400元至600元，調整為750元。

此外，每位空勤的飛航人員，每月增發4萬元攬才留才獎助金，以利招募及留住人才，強化空勤總隊救災量能。

針對空勤總隊人力不足的問題，蔡英文總統則指示內政部長徐國勇及行政院要全力協助。

(中時 )