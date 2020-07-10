根據稍早氣象局最新預報顯示，受太平洋高壓及西南風沉降影響，今(10)日白天午後扣除離島澎湖縣、金門縣及連江縣，臺灣本島除新竹市外其餘18縣均亮起橙色及黃色高溫燈號，其中臺東縣已有焚風及38度極端高溫出現。

目前各縣市中臺東縣玉里、大武測站已測得38.4度高溫，南投服務區測站則測出38.2度，氣象局提醒民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

(中時 )