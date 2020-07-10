烤番薯不配米粉！本島18縣市亮起高溫燈號 12:232020/07/10 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本島僅剩新竹市！本島18縣市亮起高溫燈號。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據稍早氣象局最新預報顯示，受太平洋高壓及西南風沉降影響，今(10)日白天午後扣除離島澎湖縣、金門縣及連江縣，臺灣本島除新竹市外其餘18縣均亮起橙色及黃色高溫燈號，其中臺東縣已有焚風及38度極端高溫出現。 目前各縣市中臺東縣玉里、大武測站已測得38.4度高溫，南投服務區測站則測出38.2度，氣象局提醒民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。 (中時 ) #本島 #高溫 #燈號 #氣象局 #氣溫 #台灣 #生活 也許您會感興趣 生活熱門新聞 未來高溫破40度恐成真 專家：這三地區將成台灣最熱地區 - 生活 威力彩上看14.6億！3生肖好運爆發 有機會發橫財 - 生活 搶中衛口罩！Yahoo奇摩今天開賣3顏色 各通路懶人包 - 生活 中衛口罩搶起來！Yahoo奇摩、PChome24h今開賣 - 生活 小確幸來了！林務局推國家森林遊樂區免費入園1次 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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