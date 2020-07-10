總統蔡英文今(10日)宣布幫空勤加薪，飛航人員每人每月加發4萬元獎金，並提高空勤人員與共勤機組員鐘點費，以利空勤招募，希望留住人才，強化空勤總隊救災量能。消息曝光後，掀起網友討論，有網友說，「冒著生命危險，加薪加獎金是應該的」、「也應該提高保險額度」、「該給的技術人員就該給」。

內政部表示，行政院已核定自今年7月1日起，調高空勤機組人員待遇，每小時飛行鐘點費，飛航人員由原本800至1000元，調整為1600至2000元；空勤修護人員由500元至750元，調整為1000元；其他機關隨機人員也由400元至600元，調整為750元。

消息曝光後，不少網友給予正面回應，留言表示，「早就該調升」、「值得！」、「用生命保衛國家應該的」；不過，也有另一派網友質疑「給了今年明年呢？」、「既然加薪，那規範跟標準有提高嗎？」、「設備有更新嗎？就怕有錢沒命拿」。

(中時電子報)