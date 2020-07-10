行政院長蘇貞昌全國中小學裝冷氣政策，掀起中央地方冷氣費大戰。藍委還嗆要修「國民教育法」及「高等教育法」，要中央出電費、維護費用。政院說，政院政策是全國中小學都裝冷氣，但電費支出原本就有不同規範，中央是補助國中、小學電費，但高中的電費仍是「使用者付費」。

國民黨團書記長蔣萬安要求修法，規範冷氣電費中央出，行政院發言人丁怡銘表示。政府原有規範，國中小義務教育的電費本來就是政府補助，一年約17.29億元，未來新增冷氣部分當然也是政府編列預算，電費預估大概10.53億元。

他說，為了不要浪費電，教育部有針對國中國小訂定規範，比如說室溫多少度開冷氣，學校增設太陽能板、節能減熱設施等。政府對於各單位包括國中、國小用電及冷氣使用本來就有規範，不是都給予開到20度穿外套「吃到飽」。

至於非義務教育的高中部分，丁怡銘說，校舍改善、電力系統和冷氣裝置，政府這次會做到位，但電費部分則是使用者付費。今天蘇揆宣布補助冷氣電費，指的是國中、國小部分，在規範下的用電，並不包括高中電費。

(中時 )