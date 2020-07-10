新冠肺炎正在重創美國，MLB資深主審威斯特(Joe West)卻表示疫情被誇大了，他日前表示：「那些統計數據並不準確，大部分病逝的人是因為本來就有病，我不相信死亡數字全都是來自新冠病毒，我認為只有一部分而已。」

對於威斯特的失言，大聯盟裁判工會(MLBUA)10日發出聲明撇清：「近日的公開評論完全不能代表裁判工會的立場。這個世界與我們的國家正遭逢嚴重疫情，無論裁判的個人看法是什麼，我們都會在復賽全力配合防疫政策。」

威斯特還有更荒唐的理論，他告訴《今日美國》的記者說，醫院是為了領補助才謊報新冠死者。「比如說歌手Joe Diffie是新冠死者，但他其實肺癌第4期了，政府會補助這些醫院，所以每個人的死因都變成新冠肺炎，就算你被車撞死也是新冠死者。」

這番言論算是很神奇，一般外界擔心政府掩蓋疫情而短報死亡人數，威斯特卻以陰謀論來懷疑醫院「浮報」死亡數。身體不健康本來也不危及性命，得了肺炎才去世的人當然算是新冠死者，但在威斯特的算法就不是。

67歲的威斯特過去有高血壓與體重過重的問題，但他自認身體勇健不怕中鏢，「我瘦了25磅，天天在酷暑中打小白球，我的心臟像馬一樣強，我不會臨陣退縮。」他只差65場就會成為史上執法最多場的裁判。

(中時電子報)