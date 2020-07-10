由台灣大學、清華大學與陽明大學等7校陸生發起的「陸生返台推動組」，今(10)日在臉書直接標示總統蔡英文、總統府、指揮中心與教育部，要求反思境外生入境政策，並要求總統府立刻停止對境外生政治掛帥方針，做法要一視同仁，讓陸生也能夠返台繼續學業。（李侑珊翻攝）

由台灣大學、清華大學與陽明大學等7校陸生發起的「陸生返台推動組」，今(10)日在臉書直接標示總統蔡英文、總統府、指揮中心與教育部，要求反思境外生入境政策，並要求總統府立刻停止對境外生政治掛帥方針，做法要一視同仁，讓陸生也能夠返台繼續學業。

「陸生返台推動組」表示，這段時間以來，團隊做了很多努力，8日也曾主動打電話到移民署，得到的仍是官式回應：「根據7月3日最新入境政策，外籍應屆畢業生憑居留證可以入境台灣，港澳應屆畢業生6月22日起可以因應學校名單入境」，並沒有針對陸生再加以說明。

看著衛福部長陳時中於本周三記者會直說，陸生返台時間還沒有確定，團隊成員今(10)日在臉書直接tag小英總統，在寫出一封聲明，署名給總統府、教育部及指揮中心，要求政府反思現階段的境外生入境政策。

「陸生返台推動組」提到，目前的境外生開放政策主要有兩項：一是憑藉「感染風險等級」逐步開放境外生；二則是學校，教育部審核，指揮中心批准後才能入境，入境後在機場直接對接送往防疫旅館隔離。

「陸生返台推動組」指出，該政策好像很嚴密完善，實際情況是，適用的對象只有港澳生，陸生及外籍新生，外籍舊生完全不在這個政策限制範圍內。雖然教育部規定，十幾個中低感染風險國家地區的境外生可以入境，但所有國家的外籍舊生一直可以憑居留證自由出入境；甚至外籍舊生持居留證，不需要指揮中心核可就可自由出入，避免了現有的境外生入境政策中，「上報航班信息，經過學校，教育部，指揮中心的層層審核通過後，海關才會放人」的部分。

「陸生返台推動組」也說，指揮中心沒有清楚列出外籍舊生入境時間表和航班訊息，因此無法進行後續工作，也就是在機場直接對接防疫旅館隔離這一套嚴密的入境檢疫流程。

「總而言之，1萬多外籍舊生完全不受現有的境外生入境政策限制」。對此，「陸生返台推動組」認為，這些境外生有可能剛從美國等國交換回台，也可能是返鄉後再次回台，回台即便居家隔離，也需要很高的自覺性，比防疫旅館或學校集中隔離風險要更大。呼籲對每一個境外生，都必須經過嚴格的檢疫措施後入境。

「陸生返台推動組」更直接向小英總統喊話：「請總統府停止對境外生政治掛帥的方針，不要一邊對陸生採取十分嚴格的防疫政策，還全部擋住不讓進；一邊放任各國外籍舊生在境外生入境政策之外造成防疫漏洞！請指揮中心，教育部修繕現有的境外生政策，讓每一個境外生一視同仁地經過嚴格的檢疫隔離後全部返校。」

(旺報 )