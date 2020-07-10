Just left the crib to head to the bubble. Shit felt like I’m headed to do a bid man! Fr. Hated to leave the #JamesGang👑. — LeBron James (@KingJames) July 9, 2020

這下子「小皇帝」詹姆斯與利拉德是在隔空彼此呼應嗎？詹皇10日發推表示，「剛離開家準備前往隔離泡泡，感覺就像要去坐牢一樣，我痛恨離開詹姆斯幫。」利拉德也發布跟家人告別照片，且寫，「感覺就像我要去坐牢，前往隔離泡泡中！」

巧合的是，詹姆斯與利拉德同樣使用「坐牢(do a bid)」這個字眼，來形容準備前往奧蘭多參加復賽的心情，更讓外界產生聯想的是，身為詹皇長年好友的湖人助教漢迪，還在利拉德的這則推文按讚，只能說詹皇與利拉德未免太有默契了。

畢竟利拉德最近才被謠傳，假如要跟拓荒者提出交易申請，最有可能投靠的球隊將是湖人或尼克，儘管利拉德第一時間就把這個交易謠言當作笑話，卻還是引發不少遐想，詹姆斯以前也曾公開說過很想招募利拉德，且想像過兩人同隊打球。

不過目前詹姆斯最需操心的，還是湖人能否在復賽後摘冠，湖人也已經找到取代布雷德利(家庭因素不打復賽)的最佳人選，那就是原本擔任替補的波普，畢竟布雷德利本季缺席14場，全由波普取代先發位置，他的三分命中率也居全隊最高。

(中時 )