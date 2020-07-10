愛爾蘭財政部長多諾霍（Paschal Donohoe）周四擊退西班牙經濟部長卡維諾（Nadia Calvino）與盧森堡財長葛梅格納（Pierre Gramegna），成為歐元集團的新任主席。

多諾霍將於7月13日上任，接手前葡萄牙財長沈德諾（Mario Centeno）的歐元集團主席職務，任期到2022年底。

歐洲政界認為多諾霍上任後的首要任務，將是解決南北歐成員國之間，因遵守財政紀律問題所引發的分歧，以及帶領成員國擺脫數十年來最嚴重的經濟萎縮。

(時報資訊)