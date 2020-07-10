民進黨台中市議員擔憂從6月底台灣大道發生歹徒對空鳴槍21響，街頭攔車傷人，向盧秀燕喊話「媽媽市民」趕快保護市民安全。（盧金足攝）

台中市議員施志昌昨日目睹當街砸車窗鬥毆事件，憂心治安出現破窗。（盧金足攝）

市議員表示，如果曾經自豪為文化城的台中市，變成「慶記之都」，市民不樂見。（盧金足攝）

台中市議員施志昌昨日目睹當街砸車窗鬥毆事件，憂心治安出現破窗，10日與市議員江肇國、林德宇、王立任與黃守達等人肯定市警局快速破案，也向市長盧秀燕呼籲拿出對策，整頓治安。警察局表示，警政署最新治安民調顯示，「居住社區整體治安狀況滿意度」項目，台中市民滿意度達95％，全國第一，汙名台中為「高譚市」、「慶記之都」等汙名用詞，顯與事實不符。

施志昌昨天下午開車載小孩返家時，親眼目睹有人持球棒當街砸車窗鬥毆事件，立即向警察局長楊源明報案，警方也快速到場處理，但對光天化日出現暴力事件，擔憂從6月底台灣大道發生歹徒對空鳴槍21響，街頭攔車傷人，向盧秀燕喊話「媽媽市民」趕快保護市民安全。

施志昌還原昨日現場，停紅綠燈時，對向車道突然出現三台車圍向一台車，以棍棒威嚇車主下車，車主下車後，六人圍上毆打一車主，以棍棒敲打車主頭部，甚至以刀刺傷車主友人，令人怵目驚心。

他的小孩看見很多車，還以為是發生車禍，他擔心小孩見到暴力畫面，用手遮住小孩的眼睛，避免小孩心靈受影響，質疑「高譚市、慶記之都」成了台中的標籤，他肯定市警局迅速破案的努力，也要求盧秀燕拿出對策。

市議員林德宇肯定警方能迅速破案，但單靠警察效率再高，基層警力就無法因應層出不窮的治安事件，打擊犯罪、維護治安不是打地鼠，那邊有地鼠冒出來就打那邊，犯罪學的「破窗效應」提到，當一棟大樓有一扇窗戶被打破而無人聞問，第二扇、第三扇窗戶就會再被打破，最後整棟大樓就會成為犯罪天堂。

林德宇強調，盧秀燕上任以來九次治安會報只親自主持三次，要求盧秀燕停止神隱，立即主持治安會報，守護台中市民安全。

「當一個媽媽市長沒有辦法守護這座城市的治安的時候，爸爸議員只好出來呼籲市長要面對」，江肇國說，為了下一代，為了整座城市市民的安全感，盧秀燕須拿出辦法。

王立任強調，盧秀燕必需宣示表態要把台中的未來帶到哪裡，曾經自豪為文化城的台中市，變成「慶記之都」，市民不樂見；黃守達表示，昨天當街砸車的事件，難道台中的治安陷入黑暗期，要求盧秀燕站出來，守護市民的安全感。

警察局表示，警方獲報後立即展開追查，3個小時內緝獲6名涉案人，全案朝傷害罪嫌偵辦，對於治安違法案件，警局必定強力打擊，絕不容許不法之徒挑戰公權力。

警察局強調，台中市各類刑案逐年下降，尤其盧秀燕上任後要求「有案必破，而且要快破」，去年台中市每10萬人口刑案發生數為6都最低，也是台中市歷年最低。

此外，今年1至6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數亦均為六都最低，與去年1至6月比較，呈現發生數減少、破獲數增加等趨勢，治安狀況穩定，並持續改善。

對於「掃黑」、「緝毒」、「打詐」及「肅槍」等治安重點，各項成績均居六都之冠，依內政部警政署上期治安民調顯示，在「居住社區(或住家附近)整體治安狀況滿意度」項目，台中市民滿意度達95％，全國第一。

警察局說，台中市今年3件槍擊案均屬個案，今年槍擊案統計更是六都最少，警方已執行7天全市「同步掃黑行動」，共計檢肅治平對象4人、成員26人，查獲各式槍枝10支、地下錢莊32件67人與數名通緝犯，淨化台中市治安。

(中時 )