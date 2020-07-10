PLATTS報導，油價、需求走堅推進，遠東區五大泛用樹脂最新現貨行情持穩續揚；其中，HDPE、LDPE聯袂攀揚20美元，LLDPE彈升10美元；PP、PS同步上漲5美元；PVC持平，ABS漲多拉回，下滑15美元。台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）、台化（1326）、台達化（1309）營運加分。

由於庫存低位、檢修損失集中在5-7月、進口貨延期到港等因素，短期塑化行情延續震盪偏強。其中，大陸PE港口庫存處於中等偏下位置，累積不及預期，支撐現貨價格走高；PP近期到港量減少，港口庫存尚無累積跡象，現貨貨源逐步成交。

廠商表示，強降雨天氣對聚烯烴運輸和部分下游加工企業的開工或有一定影響，但對整體供應有限，惟防汛物資消費需求有所提升，多涉及PE、PP相關塑料製品的消費需求，推動價格短期上漲。

此外，新冠疫情防控形勢好轉，促進汽車消費相關政效應顯現，家電、汽車行業需求恢復，提振PP注塑需求。下半年進入需求旺季，價格或維持高位震盪。

第二季PVC走勢反轉，迎來一波反彈行情。PVC除供需面支撐外，最關鍵還有基建政策支撐，加上PVC下游在疫情後恢復也不錯（包括出口訂單），下游管材開工較好，及PVC新增產能少，支撐近期大陸行情多為偏強情況。

(工商 )