台股今（10）日在雙王權值龍頭台積電強勢及股王大立光弱勢拉鋸，大盤呈現震盪走勢，所幸低檔接手買盤力道強，指數低檔仍守穩萬二關卡。凱基投顧預期下周指數在11,800-12,400點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：連接器股、生技股、電池股、半導體設備及檢測股、軟板股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期六項國內外利多因素：

1.「生技新藥產業發展條例」再延長10年至2031年，適用範圍由原本的新藥、高風險醫材、動植物用藥、再生、精準醫療，擴大至數位醫療、國家策略生技產品等七大項目，帶動生技產業挑戰兆元產值。

2.歐元區6月綜合PMI由31.9跳升至48.5，優於市場預估的47.5；6月服務業PMI由30.5上揚至48.3，優於市場預估的47.3。

3.6月美國ISM非製造業PMI由45.4大幅跳升至57.1，遠優於經濟學家預估平均的51；並創1997年紀錄以來最大漲幅。

4.美國6月ISM製造業PMI由43.1上升至52.6，優於市場預估的49.5。

5.美國6月非農就業人數新增480萬人，優於市場預估的新增300萬人；失業率下滑至11.1％，低於市場預估的12.3％。

6.美國上周首次申領失業救濟金人數131.4萬人，比前一周減少9.9萬人，為近一個月來最大降幅，並優於市場預期的137.5萬人。

(工商 )