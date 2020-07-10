澳洲第二大城墨爾本（Melbourne）數週前才解除疫情相關的嚴格禁令，9日卻因新型冠狀肺炎確診案例劇增，再度宣布封城，當局為了遏止疫情蔓延，忙得焦頭爛額。

根據《衛報》報導，澳洲墨爾本擁有近500萬人口，近日因再度爆發大規模疫情宣布封城；當地政府下達政令，要求民眾待在家中6週，避免擴大感染。另外，目前維多利亞州（Victoria）9日也宣布新增165件新冠肺炎確診病例，為防止疫情蔓延，當地已全面實施閉鎖，禁止人員出入。

此外，維多利亞州政府還宣布，每日早上皆會​​在墨爾本市區，和北部米切爾郡（Mitchell Shire）內的所有學校進行體溫檢測。如果有學生的體溫超過37.5度，則學校必須與家長或監護人聯繫，並安排學生返回家中休養。

維多利亞州當局表示，雖然量體溫並不一定能夠檢測出所有受新冠病毒感染的患者，但至少是一項檢測指標，而後續的維持良好衛生習慣，以及確實做好居家檢疫才是防疫關鍵；同時，當局也呼籲民眾，若出現相關症狀應立即就醫，避免疫情失控。

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(中時電子報)