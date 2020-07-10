南韓首爾市長朴元淳自9日失聯，在警方大規模搜索7小時候，遺體已於10日凌晨在北岳山一帶發現，初步研判為自殺。朴元淳不僅身為南韓首都市長，3次連任的他更是被外界視為下屆總統的熱門人選，但沒想到出於人權律師背景、曾支持反性騷擾的「Me too」運動的朴元淳，遭到前秘書指控性侵，讓他最終陷入性騷疑雲。

據法新社報導指出，朴元淳是中間偏左政黨「共同民主黨」的重量級人物，自2011年當選首爾市長以來，治理首都將近10年，並分別在2014年以及2018年的市長選舉中獲得連任，被視為2022年挑戰現任總統文在寅的熱門人選，他本人今年在接受外媒採訪中，也不否認他對參與總統大選確實有企圖。

朴元淳與文在寅皆有參加學生運動的背景，兩人也日後成為人權律師。朴元淳在1975年就讀首爾大學後，因參加學運對抗當時南韓總統朴正熙而遭入獄4個月，學籍也在就讀不到1個月後就被開除。不過，他認為獄中時期反而是一段令他高興的時光，在這期間找到了人生目標。

在完成學業後，朴元淳1982年通過國家司法考試後，就任大邱地方檢察廳檢察官，但一年後就辭去公職改任人權律師，在1980年至1990年間許多社運成員辯護，並協助成立非政府組織「人民團結參與式民主」（PSPD），推動針對財閥掌控韓國商業的政策。

2011年是朴元淳政治生涯的轉捩點。當時他作為獨立候選人初次投入市長選舉，原本不被看好，但在另一名熱門人選安哲秀拒選，在野民主黨轉而支持朴元淳，讓他擊敗保守派大國家黨羅卿瑗，讓自由派政黨入主首爾市政府；隨後又在2014年與2018年選舉連任至今，韓聯社指出他執政期間共11年8個月，讓他成為在位期間最長的首爾市長。

朴元淳一向以偏向自由社會派的立場聞名，在他的推特帳號中，也形容自己是「社會設計者」，表示「這些日子以來，我的夢想是建立一個以人民優先的首爾市」；但他也是出了名的工作狂，在他任內期間有不少首爾市政府公務員因工作壓力過大而自殺。

根據《華盛頓郵報》先前報導指出，朴元淳曾大力支持女性揭發性騷擾的「MeToo」運動，但沒想到卻疑似遭前秘書指控性騷，陷入性騷疑雲而輕生。

(中時電子報)