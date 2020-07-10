大聯盟「夏訓」開始，為了防疫，因此在正式開幕前各隊都採隊內賽模式實戰練習，而積極備戰的印地安人隊台灣強打張育成表現亮眼，今日對上球隊主力投手尚恩畢伯（Shane Bieber）開轟，也讓總教練大讚他太有天賦。
張育成在今日隊內賽擔任先發第七棒、游擊手，並在第3局敲出左外野方向全壘打，而投手則是去年拿下15勝的強投畢伯，這其實是張育成本周第3轟，在前幾日他分別從卡拉斯柯（Carlos Carrasco）、普萊薩克（Zach Robert Plesac）手中敲全壘打，火燙打擊手感擋不住。
「我不在乎是1還是2月，又或者觀眾席有沒有人，我很高興能看到球員出色的表現。」對於張育成的表現，讓總教練法蘭柯納（Terry Francona）大讚，「他在周一敲的那一轟，大概直接飛到全壘打牆後五排，這很顯然他在停賽期間仍相當努力訓練，我太喜歡看他做到了，真的希望這對他的自信有幫助，因為他是相當有天賦的孩子。」
雖然張育成在停賽期間先行返台，陪伴待產的老婆同時訓練也不落下，時常看見他分享練球或重訓的影片。張育成順利進入夏訓的60人名單，若手感能維持住，很有機會競爭開季30人名單。
(中時 )
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