Canon 今(9)日隆重發表新一代全片幅無反光鏡單眼相機 EOS R5、EOS R6、四款RF新鏡頭,以及兩款RF增距鏡,全面強化 EOS R 系統陣容。

EOS R 陣容再升級。(Canon提供/黃慧雯台北傳真)

Canon EOS R5 採用4,500萬像素全片幅CMOS影像感測器、DIGIC X 數位影像處理器。支援標準ISO 51,200。IBIS 機身內防震,最高8級。機械快門高達每秒12張連拍,電子快門高達每秒20張連拍;快門1/8,000秒、閃燈同步1/250秒。支援人物頭部/臉部/眼睛偵測自動對焦、動物眼睛/臉部/身體偵測自動對焦、EV -6低光源自動對焦。

搭配0.5吋576萬點EVF(電子觀景窗)、3.2吋210萬點側翻式螢幕。雙卡槽支援CFexpress X1、SD UHS-IIX1,採用LP-E6NH原廠電池。單機身650g,含電池和記憶卡則是 738g。支援最高8K 30P錄影規格、8K RAW movie及8K縮時攝影,以及4K 120P高格數錄影。支援Canon Log。錄影時支援斑馬紋顯示功能。

Canon EOS R6 則採用2,010萬像素全片幅CMOS影像感測器、DIGIC X 數位影像處理器,標準ISO 102,400。IBIS機身內防震,最高8級。機械快門高達每秒12張連拍,電子快門高達每秒20張連拍。支援人物頭部/臉部/眼睛偵測自動對焦、動物眼睛/臉部/身體偵測自動對焦、EV -6.5低光源自動對焦。快門1/8,000秒、閃燈同步1/250秒。

搭配0.5吋369萬點EVF、3吋162萬點側翻式螢幕。雙卡槽支援SD UHS-II X2,採用LP-E6NH原廠電池。重量: 598g 單機身/ 680g 含電池和記憶卡。支援4K 60P超取樣、FullHD 120p高格數錄影、Canon Log。錄影時支援斑馬紋顯示功能。

針對EOS R5、R6享機,另推出EOS R5 24-105mm IS USM Kit 鏡組;EOS R6 24-105mm IS STM Kit鏡組、EOS R6 24-105mm IS USM Kit鏡組,可搭配R5、R6單機身。

(左) RF 2x 增距鏡 (右) RF 1.4x 增距鏡。(Canon提供/黃慧雯台北傳真)

今日發表的鏡頭則有四款RF鏡頭,包括RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM、RF 800mm f/11 IS STM、RF 600mm f/11 IS STM、RF 85mm f/2 MACRO IS STM,以及兩款RF增距鏡,包括RF 1.4x 增距鏡、RF 2x 增距鏡。

