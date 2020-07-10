勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心YS明（11）日開始，每逢六、日都在青年族群聚集的新崛江、駁二、棧二庫等地進行「青年就業獎勵計畫」宣導，鼓勵青年朋友畢業後即積極尋職，跨出校園取得與職場接軌的先機。

「青年就業獎勵計畫」鼓勵15至29歲以下108學年度的應屆畢業青年，只要在今年9月30日前就業，連續受僱同一雇主滿90日，一次發給2萬元就業獎勵金；持續受僱於同一雇主滿180日，再加發1萬元，合計最高發給3萬元，自計畫至開辦以來，高屏澎東轄區已有超過3000名以上青年申請，顯示青年朋友積極求職，欲踏入職場成為生力軍。

勞動部高屏澎東分署長程泰運指出，YS每週六、日皆會在青年較多的新崛江、駁二、棧二庫等區域進行「青年就業獎勵計畫」宣導，主動了解青年求職現況，給予職涯諮詢服務，釐清求職方向，並協助線上申請「青年就業獎勵計畫」，讓青年朋友可以找到職涯方向，快速進入合適的職場。

程泰運分署長表示，YS在7月份將開辦多場職涯適性測驗，引導青年朋友快速了解個人興趣與特質，以進一步找到自己與工作的適配性，相關活動可至YS官網https：／／kys.wda.gov.tw查詢，或撥打07-2313232洽詢。另勞動部推出的各項協助就業措施也可至台灣就業通網站查詢，或是就近至屏東、潮州、台東、澎湖就業中心洽詢。

(中時 )