桃園市觀音台電大潭發電廠9日發生嚴重車禍事件，寗姓男子駕駛台電工程車迴轉時車輛失控，撞到2名保全，觀音消防分隊接獲報案，趕去現場。出動10名消防人員、5輛車。45歲廖姓保全命危送醫後不治，56歲侯姓保全頭部受傷、意識清楚，詳細事故原因警方仍在調查。

(中時 )