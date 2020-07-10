大潭電廠車禍 保全1死1傷 13:252020/07/10 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園大潭電廠9日發生1死1傷車禍，45歲廖姓保全送醫不治。（消防提供／姜霏桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市觀音台電大潭發電廠9日發生嚴重車禍事件，寗姓男子駕駛台電工程車迴轉時車輛失控，撞到2名保全，觀音消防分隊接獲報案，趕去現場。出動10名消防人員、5輛車。45歲廖姓保全命危送醫後不治，56歲侯姓保全頭部受傷、意識清楚，詳細事故原因警方仍在調查。 (中時 ) #保全 #台電 #觀音 #消防 #大潭 也許您會感興趣 社會熱門新聞 太魯閣落石砸死日籍車手 跨海爭國賠落空 敗在「2字」 - 社會 大陸第一高樓慘成瀑布 大水從60樓直灌9樓豆腐渣現形 - 社會 花蓮師生畸戀 女師與國三男夜奔七星潭野戰3回 - 社會 妙齡媽跟男友爽玩8天 獨留3歲女餓死家中 律師悲談台灣法律 - 社會 姊夫弟媳搞不倫 綠光姊弟衝摩鐵破門抓狂了…弟媳穿女僕裝 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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