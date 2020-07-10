雪霸國家公園觀霧山椒魚生態中心，暑期「山椒魚帶我遊觀霧」系列免費活動，除了延續往年山椒魚手偶劇場、步道自然體驗及中海拔原生植物導覽活動，今年另規畫夜間觀察、山椒魚生態調查體驗及蝙蝠答客問等活動，7月10日開始預約報名。

雪管處指出，親子手偶故事劇場7月11日起暑期假日期間限定演出，由雪霸志工們製作手偶及設計故事繪本，以話劇形式呈現山椒魚的生態故事，適合親子一同參加。

山椒魚親子手偶故事劇場。（雪管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

大鹿林道東線步道自然體驗健行共規畫4梯次，體驗路線全程來回10公里約需5小時，由國家公園解說員帶領走讀原民文化、伐木年代及豐富生態交構而成的歷史林道，親訪中海拔夏日雲霧森林景緻。

觀霧中海拔原生植物導覽共4梯次的活動，安排國家公園解說員帶領緩行於生態中心周邊山徑，認識中海拔霧林帶的植物特色；暑假期間同時是觀賞特有原生種鳳仙花的最好時機；還能觀察生態中心附近台灣百合及滿園的玉山懸鉤子黃橙果實景觀。

山椒魚、蝙蝠及觀霧野鳥答客問活動，邀請到研究山椒魚的台大朱有田老師團隊，以及協助蝙蝠攜帶病毒監測的北市蝙蝠保育學會研究員，帶來第一手的監測資訊，同時有機會在觀霧邂逅山椒魚。

雪管處表示，部分活動因參加人數限制，自7月10日起開放網路報名或來電觀霧山椒魚生態中心（037）276300洽詢預約。活動最新詳情可上雪霸國家公園管理處網站：http：／／www.spnp.gov.tw、雪霸臉書粉絲團「登峰造極 雪霸之美」查詢。

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