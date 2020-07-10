香港昨（9日）新增42例確診個案，當中34宗屬本地個案，是疫症爆發以來，單日最多新增本地個案。今日沙田水泉澳邨有多宗確診個案，多人不適送往不同醫院。教育局長楊潤雄下午2時將在政府總部會見記者。消息指，政府下午將宣布學校提早放暑假，小五呈分試(呈報校內考試成績讓教育局進行中學分發)將會有特別處理。

綜合港媒報導，據有中學管理層了解，教育局將公布提早放暑假，屬變相停課，但學校可彈性處理，例如中三至中五或可以繼續考試，由校本處理。

資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，建議以提早放暑假方式處理，而非全面「停課」，容讓小學可以在安全情況下，考小五呈分試，其他年級學生毋須回校，校內活動如非必要均須暫停。

據報導，今日香港新增至少30宗個案，其中逾10宗涉及沙田水泉澳邨居民。另外，浸信會沙田圍呂明才小學宣布，為保障學生健康，小一至小四學生將今日起停課至星期三，小五呈分試及小六上學安排如常。

(中時 )