王力宏透過律師發聲明。（圖／翻攝自北京星權律師事務所微博）

「金曲歌王」王力宏5年前和「鋼琴王子」李雲迪2012年曾在央視《春晚》合作，不久傳出過從甚密，隨著王力宏結婚生子，李雲迪也另交女友，這段曖昧情不了了之，今(10日)王力宏透過工作室對至今仍在亂傳謠言的網友發出聲明，揚言若不停止、刪文便會提告。

王力宏與李雲迪才華相當，多年前因好交情引來網友調侃，當時李雲迪發文：「力宏也跟我通過話，大家是好哥們好兄弟。最重要的是我們期待把更多好的音樂帶給大家」，隨後王力宏補充說：「說得太好，哥們兒，一起努力做更多好音樂！加油！也謝謝大家的關心！」2018年李雲迪忽然刪了澄清文，又引起外界熱議。

多年過去，王力宏如今已和李靚蕾結婚並育有3個寶貝子女，今突然透過北京星權律師事務所發表聲明，表示長期以來有某網友刻意以「宏迪戀」、「扇劉某一巴掌」為題發表不實言論，還惡意解讀王力宏的表演內容，已影響王力宏的聲譽和生活，目前已取證完成，希望相關用戶自行刪文，若在聲明發布後仍見相關不實謠言，將通過行政舉報、民事訴訟等法律途徑追責到底，絕不姑息。

(中時電子報)