「乃至尊」徐乃麟日前上《綜藝3國智》擔任魔王，製作單位還為他設計「至尊對決挑戰賽」，與徐凱希PK划拳潑水。他笑說：「這個節目開了四年才請我來，也太看不起我了！」王少偉則是回：「是存了4年的錢，才請的到你！」

他上外景節目和主持群打成一片，毫無架子，被哈孝遠呼水巴掌，往徐乃麟臉上連潑三桶水，徐乃麟不僅一身濕、頭髮也被潑到變形，他一臉震驚表示：「我剛有聽到『砰』一聲往我臉上打。」納豆還提醒應該要趁徐乃麟換氣時進攻，徐乃麟回應：「納豆好壞，乾脆等我『斷氣』的時候潑好了！」隨後張立東來打圓場，笑稱徐乃麟的髮型是「梳得起」！

徐乃麟當魔關主，他打趣表示：「要過我的關很難喔！如果真過不了關我是會生氣的。我已經兩年多沒有罵人了，上次在棚內罵、現在外景再罵一次。」大方拿自己之前新聞開玩笑，此話一出王少偉也笑說：「在這裡乃哥可以放輕鬆罵。」更多精采內容敬請鎖定7月11日週六晚間8點台視《綜藝3國智》。

(中時 )