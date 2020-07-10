全台第一家獲得教育部體育署「運動企業認證標章」的房仲品牌永慶房屋，為了兼顧防疫與鼓勵員工培養運動習慣，今年與永悅健康公司合作推出為期21天的「萬步走起」活動，吸引逾千名員工響應參加，累計總步數1億8千萬步，換算成公里數超過18萬公里，若以繞赤道一圈4萬公里計算，相當於繞行地球赤道4.5圈，成果相當豐碩。

永慶房屋人資部經理塗振宏表示：「基於防疫考量，我們和特約醫護廠商合作，使用APP『Walkii 線上運動會』規劃線上健走活動，鼓勵員工維持每日運動習慣，同時強化自身免疫力一同抗疫。」塗振宏笑說：「每天走一萬步其實不會累，反而整個人氣色變得更好！」

為達到每日萬步走目標，許多員工短程移動時多以步行來取代交通工具

永慶房屋員工林依桔參與萬步走計劃，同時也完成爬宜蘭抹茶山願望。

永慶房屋經紀人林瑞穎平時有登山習慣，每日萬步走對她來說相當輕鬆。

為幫助員工養成運動習慣，永慶採用「21天效應」策略，藉由為期21天活動培養員工新的生活習慣，同時祭出獎勵，團體組前六名可獲得5千元至2萬元現金；個人組前百名也能獲得千元現金禮券。許多員工因此改變生活習慣，不管是上下樓不搭電梯改爬樓梯，或是上班前先慢跑或下班後夜走，增加每日運動量。團體組的員工也組成Line群組，交流每日健走心得，健走話題讓不同單位的同事多了交流機會、感情變得更好。

永慶房屋人資部經理塗振宏說明，公司內部除了各類運動社團外，每年都會舉辦籃球、壘球及羽球等三大員工運動賽事，鼓勵全台逾千家門市、1萬6千名員工加入運動行列。塗振宏表示：「永慶房屋落實運動企業的精神，透過創新的活動方式來克服疫情影響，幫助員工養成運動習慣，真正落實『聰明工作、健康生活』的企業理念，並以強健的體魄迎接美好的人生。」

為培養同仁運動風氣，永慶房屋秀山店店長何孟儒帶全店同仁挑戰到象鼻岩划獨木舟。

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(中時電子報)