外界針對高雄市前議長許崑源墜樓案有諸多揣測，認為與選舉賭盤有關。高雄地檢署今天公布調查結果，查無許崑源與總統大選、罷免投票賭盤關聯，此案簽結。

檢方交叉比對2020總統賭盤53件、罷免投票賭盤2件情資，調查後認定無案件與許崑源墜樓案有關。外傳許崑源負債壓力大，檢方調查時家屬也否認許崑源有欠債、財務問題。

今天林絲娛前往雄檢按鈴控告時，面對媒體問及許崑源是否有負債問題，國民黨議員齊聲表示聚焦在網友毀謗，避談非相關問題。

6月6日事發當晚，雄檢主任檢察官劉慕珊、檢察官張貽琮會同轄區警方進入許崑源家中勘驗，當時也在家的林絲娛及女兒均表示，事發前僅許崑源獨自一人待在臥房。檢方接著趕往殯儀館相驗遺體，認定許崑源顱骨開放性骨折、全身多處骨折外傷致死，同時採檢血液送驗。

檢方認定許崑源墜樓案非外力介入，死亡原因為自殺。檢驗結果也顯示，許崑源體內無毒物、酒精反應，也因此未安排複驗。

(中時 )