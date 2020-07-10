中光電（5371）公佈6月份自結合併營收約37.65億元，月增6％，年減6％。第二季自結合併營收106.35億元，較第一季成長27％，較去年同期則衰退6％。累計上半年合併營收為190.04億元，受到新冠肺炎疫情之影響，年減16％。

影像產品6月份出貨量約7.1萬台，月增19％，而超短焦機種出貨比重拉高帶動ASP增加，使得合併營收達10.84億元，較5月份成長25％。總計影像產品第二季出貨量達19.4萬台，季增15％，營收則約28.11億元，較第一季成長34％，主要係固態光源及高端工程機種出貨比重增加帶動平均出貨單價季增17％所致。累計上半年影像產品出貨量約36.3萬台，營收則約49.14億元，受到海外疫情與歐美鎖國等因素干擾，分別較去年同期減少8％及26％。預估影像產品7月份出貨量在6月季底效應後將暫呈現下滑走勢。

節能產品6月份合併營收達19.13億元，與5月份相當，並較去年同期成長4.5％。隨著歐美國家陸續解封，品牌拉貨力道漸強，大尺寸TV需求逐步增溫，TV產品6月份營收約5.46億元，月增26％。Monitor產品因商用市場需求逐漸轉弱，營收約2.8億元，月減19％。NB機種營收約8.67億元，月減9％；Tablet機種營收則約0.77億元，月增27％。6月份節能產品整體出貨量約410.7萬片，較5月份減少4％。總計節能產品第二季出貨量約1,219萬片，季增45％，並較去年同期增加28％，合併營收則約56.83億元，季增32％並較去年同期增加6％。累計上半年節能產品出貨量約2,060萬片，較去年同期增加5％；合併營收則約99.83億元，較去年同期減少7％。預期7月份節能產品整體出貨量，將較6月份微幅減少或持平。

(工商 )