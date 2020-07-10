交通部長林佳龍在去年上任後，面對原本是支持較挺前高雄市長韓國瑜的觀光產業，他堅用通訊軟體和誠懇的態度溝通，終用「誠心」打動過去曾支持韓的旅行業者，以林佳龍的名字成立「觀光界挺『龍』群組」。

林佳龍連任台中市長失敗後，受總統蔡英文和行政院長蘇貞昌的邀請，接掌交通部長一職。上任後不久，新冠肺炎蔓延全球，台灣觀光產業也因疫情影響深受重創，林佳龍親力親為，不僅協助紓困，更傾聽觀光業者需求，其接地氣做法，受到觀光業者的認同。

交通部部長林佳龍視察郵政發放振興三倍券整備作業。 （圖／中華郵政公司提供）

據《報導者》報導，林佳龍接管交通部後，面對較支持韓國瑜的觀光產業，林的做法是加入許多觀光相關產業的LINE群組，親自與旅行業者對話，就算有些業者態度讓有些官員學者看不下去，林佳龍還是親力親為溝通再溝通，因為LINE群組的聲音就是一股民意，都須傾聽。而林佳龍的誠意，也打動過去挺韓的觀光業者，這對林佳龍來說，是「令人驚喜的里程碑」。

(中時電子報)