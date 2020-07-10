受新冠肺炎疫情影響，原定4月在屏東登場的全國中等學校運動會，延期至7月18日至23日復辦，屏東縣長潘孟安10日上午11時邀全中運吉祥物「驕仔」勇士聯盟，一起出席在中央聯合辦公大樓南棟一樓大廳舉辦的記者會，熱情歡迎全國22縣市、1萬6千名選手來屏東屏屏挑戰，創造更好的成績，同時也歡迎全國民眾到屏東享受國境之南的山光水色。

潘孟安表示，縣府特別於7月18、19日連續兩天舉辦了「選手之夜」，從晚間8點到10點邀請共10組知名歌手、團體為全中運的選手們而唱，向所有的運動員們致敬，激發選手與觀眾對運動的熱情。

18日晚會由「綜藝天王」黃子佼主持，表演從「天生歌姬」A-Lin拉開序幕，並有「人氣樂團」茄子蛋、「新生代饒舌歌手」高爾宣、「情歌王子」畢書盡接力演唱，由「亞洲新天王」周湯豪擔任首日壓軸將陪選手們度過最High的夜晚。

19日則是「人氣DJ」Dennis主持，並由「搖滾樂團」八三夭熱鬧開場，「創作才女」徐佳瑩、「金曲新人王」ØZI與「三金天后」李千那輪番上陣，最後由「嘻哈天團」頑童氣勢登場，勢必炒熱全中運賽事氣氛。

潘孟安強調，全中運選手雖然是國、高中生，但他們未來可能都是台灣之光，所以縣府比照國際賽事規格，與新生代網紅黃小玫合作，為2020全國中等學校運動會創作主題曲「屏東Keep Going」，唱出運動員努力揮汗鍛鍊追夢的堅毅精神。此外特別邀請了屏東的女兒-江孟芝設計主視覺意象與吉祥物「驕仔」及「勇士聯盟」成員，這次全中運以屏東縣鳥紅尾伯勞鳥「驕(鳥)仔」聯盟為吉祥物，不僅僅是台語「鳥」的意思，也和2019台灣燈會「我屏東我驕傲」口號相呼應，代表所有屏東的榮耀之子，將在這場體育盛會中大放異彩。

18項精采賽事也於18至7月23日在屏東縣登場，賽事期間所有大會工作人員、選手與教練必須配合屏東縣公告的防疫流程與防護措施處理原則進行檢疫工作。屏東縣政府誠摯邀請更多來自全國各地的優秀運動選手們全力以赴、勇敢熱情的一同參加109年全國中等學校運動會，讓我們屏屏挑戰、不見不散!

(中時 )