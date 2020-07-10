WeTV選秀節目《明日之子樂團季》邀請鄧紫棋、郎朗、歐陽娜娜、周震南、梁龍等人擔任教師團，選出最強的男生樂團（樂隊），鄧紫棋用全方位360度的方式指導學生，形容這些學員像是未被開發的石頭，終究會變成寶石；歐陽娜娜則希望自己時而像男孩們的姊姊傳授經驗，或像妹妹般陪伴他們一起體驗感受和學習。

鄧紫棋認為有魅力的男生須具備以下特質，「有擔當」、「照顧我」及「照顧我但不說」，她偏好有想法和會創作的學員，認為指導方式會看學員而因材施教，「有些人你不硬起來，他們就不會聽，有些人則需要鼓勵」。歐陽娜娜則說自己欣賞有才華的男學員，會與他們分享自身經驗，並且傳達「音樂」是最重要的理念。

有趣的是，該節目預告曝光鄧紫棋遇到一個喜歡她的學員，透露喜歡經常模仿她，郎朗拱鄧紫棋與該學員合唱，直說想要聽「原版的」，鄧紫棋與學員合唱了她在Youtube點擊超過八千兩百萬的夯曲《來自天堂的魔鬼 AWAY》，唱完當場驚呆，直呼，「他怎麼那麼像？」；歐陽娜娜則幫一位學員調吉他，惹得其他學員狂吃醋。而郎朗狂誇鄧紫棋的耳朵很厲害，聽完學員的首秀後精準點出學員問題，「你的踏板鼓有點拖拍，你的控制沒有到很穩。」讓網友期待節目播出後，鄧紫棋精闢點評。

此外，網友虧鄧紫棋「3年不發歌，一發歌火3年」，對此，她先是回應，「我也沒有3年不發吧」？後羞認自己的確是火了3年，坦言，這些歌曲都是自身經歷，「曾經我非常傷痛，或是非常情緒波動時寫的一些歌，是一個很脆弱的抒發」。若首歌可安慰人心，或陪伴他們走生命中的一段路，「這種感覺挺奇妙的」。該節目於11日晚上八點於騰訊視頻海外版WeTV獨家首播。

(中時 )