七星潭海灘，也有師生約會打野戰痕跡。（王志偉攝）

花蓮一名已婚郭姓女子，在國中擔任代理教師時，被一名15歲國3男學生主動追求，答應交往，兩人在2018年8月到11月間，5度發生性關係，其中有3次還摸黑到花蓮知名景點七星潭海灘及涼亭打野戰。因老師提出分手，男生心情低落，遂將師生戀過程告訴輔導老師，事件因此曝光。法官考量是男學生主動追求、也是情侶關係，與外界認為「狼師」不同，因此將女老師判刑10月，予以緩刑3年。

法庭上，郭女拿出男學生寫的情書，證明是男學生展開猛烈追求。法官認為，案發時間距男學生滿16歲不到半年，男學生的心智發展已達一定程度，認為本案與一般社會所稱，利用學生年幼仰慕師長，而逕為性交、猥褻的「狼師」有所不同，不過郭女坦承錯誤，對自己行為懊悔。

2018年8月至9月間，郭女和阿漢2次在出租套房內發生關係，同年11月7日21點許，2人又於七星潭海灘及涼亭野戰，一個晚上總計發生3次關係。但之後兩人分手，全案因此曝光。

法官審結，以郭女對於14歲以上未滿16歲的男子為性交，涉犯妨害性自主罪，共5罪，各處有期徒刑3個月，應執行有期徒刑10月。緩刑3年。緩刑期間付保護管束。全案仍可上訴。

(中時 )