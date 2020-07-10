舞鈴劇場-鈴舞者。（客委會提供／巫靜婷苗栗傳真）

客家委員會將在暑假第一個周末，7月18、19日下午6時30分，在苗栗銅鑼的臺灣客家文化館戶外階梯廣場，邀請有臺灣太陽馬戲團美譽的「舞鈴劇場」，演出客家音樂劇《最美的綻放》，活動結合苗栗青年「菁市集」及藝術家游文富的「夏雪-地景藝術」，邀請大家透氣出遊、欣賞夏日音樂劇。

客委會表示，《最美的綻放》音樂劇原為「2020客家桐花祭」規畫的大型展演，受到新冠肺炎疫情影響，於藝文解封後安排於暑假開始的第一個假期演出，因應政府防疫規範，活動採取實聯制免費入場，民眾可於現場或網路登錄，預先採網路登錄可減少現場排隊等候時間。

《最美的綻放》音樂劇敘述客家細妹進入桐花森林的一場奇幻之旅，由2009臺北聽障奧運視覺專家統籌影像設計、作曲家楊琇雲編曲、金曲獎四屆得主劉劭希擔任音樂指導，客家優質女聲黃珮舒參與演出獻唱；導演並邀請擁有世界花式溜冰五屆冠軍紀錄選手、立方體特技演員、空中綢吊演員、大球舞者，與十餘位世界級鈴舞菁英團隊共同演出。

客委會表示，這場音樂劇由「舞鈴劇場」演出，該劇場擁有全球獨一無二的鈴舞者團隊，曾於美國紐約林肯中心、加拿大蜂鳥國家劇院及日本愛知博覽會演出，並在花博創下持續演出212場的驚人紀錄。

創辦人劉樂群表示，《最美的綻放》是鈴舞者與客家的美妙相遇，經過共振，藝術家們將客家文化及語言轉換為精彩的音樂劇，無論觀眾是否熟悉客語，都能透過整體藝術展演，欣賞很美的客家本質；劇場未來也計畫將《最美的綻放》帶到國外藝術季舞臺，讓世界認識客家。

活動期間安排苗栗青年組成「菁市集」自下午2點開始展售在地好農、好物及手作文創假日市集；還有網美打卡熱點「夏雪-地景藝術」，歡迎民眾共襄盛舉。客委會提醒，藝文防疫新生活，除了實聯制，欣賞演出時請佩戴口罩；民眾外出時，應保持社交距離(戶外大於1公尺、室內大於1.5公尺)。

《最美的綻放》網路實聯登錄連結：

7／18(六)

https：／／forms.gle／e8BmyumbZmQC1WKr7

7／19(日)

https：／／forms.gle／ce23LYrbrergDHC69

(中時 )