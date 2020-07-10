高雄工務局10日拆除高雄六號綠洲屋頂建物，引發國城建設不滿，指責此舉是公部門民粹行為，高雄工務局表示一切依法行事。

高雄工務局建管處副處長劉中昂表示，國城建設當初興建「六號綠洲」，的確有依「建築技術規則建築設計施工編」第99條規定，在頂樓設置2074.28平方公尺的「屋頂避難平台」，且優於建築面積二分之一的法令規定。

但，從建築師和國城申請使用執照的設計圖面積計算式，明顯可以看出是包括所謂的114.09平方公尺「露台」，因此，他認為，「這是建築師自己的選擇」，並非「大意」，所以，工務局根據事實，依法認定為「屋頂避難平台」，而非「露台」。

劉中昂指出，「六號綠洲」的建照和使照顯示，大樓的樓高到22樓，並沒有所謂的「23樓」，那裡的建物只是「屋頂突出物」，而頂樓的「瞭望台」也沒有保存登記，因此，屬於公共空間。

可是，如果要從樓梯走到所謂的「露台」，進行緊急避難時，卻因遭阻隔而無法進入，因此，他說，工務局必須根據「違章建築處理辦法」規定，有危及公共安全者，列為優先拆除對象。

他說，工務局只是依法行事，無法自行變更，如果要將所謂的「露台」或「陽台」，變更成為「非屋頂避難平台」，必須根據「公寓大廈管理條例第11條第一項」規定，由大樓的區分所有權人大會通過決議，變更「露台」使用執照。

(工商 )