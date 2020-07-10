交通部長林佳龍近期失言不斷，端午連假時要民眾「做聰明用路人、趨吉避凶」引發批評，日前又指旅行社倒閉潮是「沒有競爭力的業者逐步退場」，也引發熱議；對於發言屢次被放大解讀，政壇傳聞林佳龍被惡意鬥爭，民進黨立委陳亭妃表示，政治人物本來就要接受檢驗，話被扭曲就趕快澄清，才不會有陰謀論。

陳亭妃表示，每個人都必須受到檢驗，林佳龍也要接受檢驗，希望民眾能多了解他講這句話的涵義是什麼，只是通常還沒有了解之前，就已經被媒體做大，甚至被扭曲；面對現在媒體生態，每個政治人物要很小心應對，第一時間如果發現有被扭曲，應該要趕快站出來澄清，這比較重要。

陳亭妃說，在整個振興、紓困過程，林佳龍做滿多的，觀光產業都是交通部率先、優先處理，旅行業者其實都感受到了，旅行業公會也都站出來力挺林佳龍。她指出，如果旅行公會能夠早一點出來，更早給大家更正確訊息，風波很早就可以結束。

傳聞林佳龍屢次發言被放大解讀是牽涉黨內鬥爭、整林佳龍，陳亭妃對此回應，不論狀況是怎麼發生的，是不是有什麼計畫在鬥等傳言，基本上還是回歸「政治人物一定要接受監督」的本質，但也希望民眾可以用不同角度瞭解事情真相，讓政治人物把話說得更清楚，而不是斷章取義，就不會有所謂的陰謀論。

林佳龍近期不只常爆失言，也被媒體踢爆積極安插「龍團隊」人事大舉進入交通部；林佳龍舉措也引發同派系人士不滿，立委楊曜就曾質疑，林佳龍想在觀光局佈建自己的人馬，才會有一些逼退人事的操作。

對於林佳龍高頻率失言，綠營人士指出，其實林佳龍的發言也不能說全錯，觀察林的發言常引發網友正負兩極辯論，就是代表也有民眾覺得他說得有道理，就是少了點同理心。該人士說，林佳龍其實有點像「民進黨的馬英九」，自認高人一等，說話欠缺同理心，必然會引發爭議。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)