首爾市長朴元淳捲入性騷擾秘書疑雲後失蹤，昨（9日）晚間被人發現在北岳山上吊輕生，享年64歲，震撼各界。由於朴元淳出身人權律師，形象正面，擁有許多支持者；外傳有支持者開始肉搜女秘書身分，讓人不免擔心秘書受到二次傷害。

朴元淳8日被前秘書指控，涉嫌利用職務對她性騷擾，不僅趁辦公時間在辦公室對她上下其手，還會在下班後傳送穿內褲的不雅照及性騷擾文字，且受害者不只有她，還有很多人。沒想到隔天（9日），朴元淳以身體不適為由取消所有行程，過沒多久突音訊全無失蹤。

警方派出大批警力展開搜索，最後於首爾成均館大學後門臥龍公園附近發現朴元淳遺體，人已明顯死亡。事後家屬公開朴元淳遺書，內容提及，對所有人感到很抱歉，希望火葬後，骨灰可以撒在父母墳上，一切低調從簡，大家再見了。

根據南韓媒體《國民日報》報導，朴元淳以極端方式結束生命後，受到一連串哀悼；有支持者試圖挖掘受害女秘書的資料訊息，甚至將相關資料披露在網路平台上，目前掌握的部分有該秘書應是於2017年進到首爾秘書辦公室工作的人。

目前該案件隨著朴元淳的死亡，以不起訴偵結。然而，女秘書的身分不斷被清晰化，網友直呼，「誰來保護受害者？」外界相當擔心，女秘書會遭受二次傷害，紛紛呼籲相關單位應該重視。

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(中時電子報)