2025年臺灣再生能源占比目標將達20％，其中又以離岸風電極具發展潛力，全球離岸風電最佳場址，有多處位在臺灣海峽，因而吸引國際重量級風電業者紛紛來臺投資，並與政府合作，逐步拉高國產化比例，帶動產業蓬勃發展。

離岸風電受到風力強弱影響供電量，如何兼具發電與供電穩定成為重要議題，鑑此，由經濟部指導，工業技術研究院、綠能科技產業推動中心、臺灣電力與能源工程協會主辦，英國在臺辦事處國際貿易部及臺灣風能協會協辦的「離岸風電對臺灣供電安全關鍵技術研討會」，將於7月22日舉行，邀請英國重量級專家，以及沃旭、安能、達德、上緯、及海龍離岸風電業者參與，分享國外離岸風電併網的成功經驗，藉由他山之石，打造臺灣離岸風電穩定供電新未來。

工研院電網管理與現代化策略辦公室主任劉志文表示，臺灣能源98％依賴進口，遇到天氣、國際政治或能源協定等不可抗力等因素，都可能導致能源無法進口，臺灣雖然沒有產煤、石油，卻擁有得天獨厚的離岸風力資源，只要好好發展，不但能提高能源自主，也能響應RE100等國際倡議，建立綠色供應鏈、維持出口競爭力，從而打造臺灣成為亞太綠能中心。隨著離岸風電供電占比提高，各界必須面對供電間歇性問題，英國等先進國家透過與電網的相互搭配，讓風力機組可以平穩供電，這些國外做法值得臺灣借鏡，因此，這次研討會將邀請國外專家、離岸風電廠商分享成功經驗，希望掌握全球再生能源併網樣貌，交流離岸風電對臺灣供電安全的樞紐技術。

「離岸風電對臺灣供電安全關鍵技術研討會」邀請臺電公司電力調度處長吳進忠分享「臺電離岸風電調度及併聯辦法規劃」，以及英國國家電網公司前執行長Steve John Holliday，以過去工作經驗談談「離岸風電對供電安全之挑戰與機遇」，再由沃旭、安能、達德、上緯及海龍等離岸風電業者參與，分享國際併網相關經驗，讓參與者不但能了解國外離岸風電產業如何克服供電間歇性問題，也能聽到臺電公司對於未來風電併網的規劃及展望

(工商 )