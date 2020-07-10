樹又倒！中市狂風暴雨 台灣大道行道樹倒塌插公車窗 13:352020/07/10 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣大道今日發生行道樹倒塌插公車窗，幸無人傷。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前台中市才因樹木壓死女騎士憾事，今日中午一點多時，台中市忽然下起狂風暴雨，一輛三百號的雙節公車，正行駛在文心路與大墩路之間的台灣大道，忽然一棵黑板樹的樹枝在風力下，倒伏後插入公車的車窗，幸好樹枝插進乘客刷卡方向，正在開車的司機無礙，但也被嚇到全身緊張，馬上停車請乘客下車，轉搭其他公車接駁。 除了台灣大道樹枝插入車窗，今日中午十一點多，公益路上也發生路樹壓倒機車騎士，幸只造成擦傷，建設局表示，近來風大雨大造成樹枝折枝比率大增，發生傷人事件。 (中時 ) #公車 #樹枝 #車窗 #台灣大 #中午 也許您會感興趣 社會熱門新聞 太魯閣落石砸死日籍車手 跨海爭國賠落空 敗在「2字」 - 社會 大陸第一高樓慘成瀑布 大水從60樓直灌9樓豆腐渣現形 - 社會 花蓮師生畸戀 女師與國三男夜奔七星潭野戰3回 - 社會 妙齡媽跟男友爽玩8天 獨留3歲女餓死家中 律師悲談台灣法律 - 社會 姊夫弟媳搞不倫 綠光姊弟衝摩鐵破門抓狂了…弟媳穿女僕裝 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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