日前台中市才因樹木壓死女騎士憾事，今日中午一點多時，台中市忽然下起狂風暴雨，一輛三百號的雙節公車，正行駛在文心路與大墩路之間的台灣大道，忽然一棵黑板樹的樹枝在風力下，倒伏後插入公車的車窗，幸好樹枝插進乘客刷卡方向，正在開車的司機無礙，但也被嚇到全身緊張，馬上停車請乘客下車，轉搭其他公車接駁。

除了台灣大道樹枝插入車窗，今日中午十一點多，公益路上也發生路樹壓倒機車騎士，幸只造成擦傷，建設局表示，近來風大雨大造成樹枝折枝比率大增，發生傷人事件。

(中時 )