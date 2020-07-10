與民進黨關係緊密的政治公關公司「幫推」和「投石」，4年內共標到8313萬元政府標案，加上2018年地方選舉幫民進黨候選人操刀文宣，累積總業績近億元，根據監察院政治獻金查閱平台資料顯示，今年總統大選期間，「幫推」和「投石」共承接59件蔡英文大選宣傳案，總金額高達2935萬7971元。

據媒體報導指出，「幫推」與「投石」兩家公司，不僅位於同一辦公室，幕後藏鏡人為曾任前總統陳水扁、蔡英文總統文膽的現任文化總會祕書長林錦昌及副祕書長李厚慶，在林李兩人的影響力下，近4年來共拿下34件政府標案，總金額高達8313萬元。

不僅如此，根據監察院政治獻金查閱平台資料顯示，「幫推」與「投石」在2020總統大選，共承接59件蔡英文總統宣傳案。其中「幫推」自去年10月起至今年1月15日，共承接49件標案，金額從5千元至近500萬元。

內容包含輿情製作、活動企劃、影像製作、廣告托播、圖文插畫、廣播素材、數據分析、公車廣告費、競選活動、專案影片、時事議題宣傳、能源議題媒體製作費、網路聯播廣告、政績宣傳計畫等，共賺2768萬8871元。

至於「投石」公司自去年10月23日至今年1月15日共得到10件標案，金額從2000元至80萬不等，項目有競選招牌設計、裝設攝製軌道燈、空間設計、總部工程費、音樂錄影帶製作、插畫牆設計、影片製作，賺入166萬9100元。

(中時 )