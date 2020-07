myVideo自製戲劇能量大爆發!繼上半年投資《76号恐怖書店恐懼罐頭》、《誰是被害者》、《做工的人》三部劇集後,myVideo今(10)日宣布,再度與七十六号原子合作青春校園電視電影《違反校規的跳投》,將於7/17起每週五下午5點,於myVideo獨家首播。

校園電視電影《違反校規的跳投》是青春校園劇集,由《紅衣小女孩2》吳念軒、「北一女神」蔡瑞雪等新生代演員領銜主演,還有台北富邦勇士隊「野獸」林志傑、「籃球精靈」顏行書等球星客串。這也是myVideo繼《做工的人》後第二齣4K戲劇力作,預料將在暑假搶攻學生族群眼球。

myVideo獨家播出的《違反校規的跳投》由《紅衣小女孩2》吳念軒(右)、「北一女神」蔡瑞雪等新生代演員領銜主演。(台灣大哥大提供/黃慧雯台北傳真)

myVideo表示,今年三月與七十六号原子共同推出首部原創作品《76号恐怖書店恐懼罐頭》,每集不到半小時的緊湊步調,讓用戶利用通勤零碎時間迅速追劇,吸引超過兩成新用戶造訪。這次myVideo瞄準暑假時機,推出以校園為主題的《違反校規的跳投》,描寫男孩們在籃球場上追尋夢想的成長歷程,集結吳念軒、蔡瑞雪、范姜彥豐、宋偉恩、劉育仁、各務孝太、簡伯廷等高顏值新生代演員,讓國高中學子大呼期待。

為了讓學生們可以無門檻輕鬆追劇,myVideo特別提供每集首播24小時內線上免費看。除限時免費看外,7/17下午5點首播時,還將一次播出2集,同時在首播開始前,劇中主要年輕演員們也將在FB線上直播與觀眾互動,透過myVideo與《違反校規的跳投》FB官方粉絲團,即可掌握最新消息。

myVideo不僅持續投資自製戲劇,電影館近期也有不少好萊塢強片上架,包括艾美獎得主伊莉莎白摩斯主演的《隱形人》、名導蓋瑞奇執導《紳士追殺令》、賈斯汀再度回歸《魔法精靈唱遊世界》、新海誠最新動畫大作《天氣之子》、入圍金馬獎的《大餓》等。myVideo「4K高畫質專區」也新增多部高畫質影片,包括改編自SEGA經典電玩的《音速小子》、馮迪索主演動作強片《血衛》、台灣之光李安執導《雙子殺手》、布萊德彼特、李奧納多狄卡皮歐主演《從前有個好萊塢》,以及《燃燒女子的畫像》、《海上花》、《玩命關頭1-7集》等4K電影。

為慶祝台灣大5G開台,myVideo更推出獨家影音雙享方案,即日起,myVideo用戶升級台灣大5G服務,就能立即免費獲得口碑爆棚台劇《做工的人》全集4K珍藏版(價值999元)。申辦台灣大指定資費方案,還能享有最高6個月myVideo加上MyMusic的免費影音雙享服務,讓用戶升級5G最有感。另外,myVideo本周六(7/11)上午6點及傍晚5點,將線上直播陳奕迅「Live is so much better with Music慈善音樂會」,「E神」演唱會時間橫跨破曉時分和日落黃昏,更安排不同的演唱會地點,帶大家欣賞香港美麗風華,喜歡「E神」陳奕迅的歌迷不容錯過。

