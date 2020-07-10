高雄市議長許崑源上個月因罷韓成功而厭世輕生，桃園市議員王浩宇第一時間在臉書上發布其死訊，引起家屬強烈的不滿。許崑源遺孀今(10)日對王浩宇等7人提告，他竟聞言崩潰喊「讓許崑源議長平靜離開不好嗎？」。對此，網路觀察家朱學恒用18字詮釋「有一種安靜的走」，狂酸王浩宇的反覆失言。

王浩宇曾對許崑源之死多次發言，如今家屬要提告，他反應頗為激烈，在臉書上稱這根本是胡亂提告，「讓許崑源議長平靜離開不好嗎？」

朱學恒今在臉書評論此事說，人家親人過世，你在那邊機機歪歪不讓往生者安寧，結果遺孀要告你了，你又說是在幫高雄助選又不讓往生者安寧。現在真正被告了又要崩潰，叫人家家屬讓往生者安寧的走。王浩宇如此這般行徑，朱學恒以「有一種安靜的走」一語來詮釋，叫做「王浩宇很想被罷免所以不願意安靜的走」。

朱學恒精闢詮釋大酸王浩宇，網友有感紛紛留言呼應，「管不住自己的嘴，被告剛好而已！」、「自己造口業，怪誰？」、「原來是尚書大人，失敬失敬」、「點播『郭富城－我是不是該安靜的走開』」、「全國最需要被罷免的不分區議員」、「你就安靜的讓我們罷免你不行嗎」。

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(中時電子報)