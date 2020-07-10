由徐乃麟（乃哥）和兒子徐新洋共同主持狼谷育樂台《星光歡樂城》，來賓夏宇禾和徐小可在「決戰骰子樂」單元挑戰失敗，被徐乃麟招牌愛的小手打腳底板，痛到大叫，第二回合大飛受懲罰時，因徐乃麟沒對準打的方向，讓大飛連打兩次，愛的小手還壞掉，沒想到徐新洋在旁默默地說：「打斷好了。」讓大飛一臉震驚。

乃哥宣稱他的「大乃中醫診所」能透過腳底，看出一個人的健康狀況，他對夏宇禾說：「妳最近經期順，睡得好！」徐小可追問：「可以看得出來她（月經）是哪天來嗎？」乃哥神神秘秘對夏宇禾說：「我講出來妳不要嚇到喔！是不是一個禮拜前走的？」徐小可見夏宇禾猶豫模樣，便說：「如果不準，妳就說不準，沒關係！」但夏宇禾還是乖乖看眼色回答：「我月經前陣子走的，但不確定是不是一個禮拜。」徐小可聽完笑罵：「妳真的很敬老尊賢欸！」本集《星光歡樂城》於7月11日晚間10點在狼谷育樂台播出，收看頻道為有線電視168台與中華電信MOD 210台。

(中時 )