中華工程原副董事長朱蕙蘭升任董事長，成為成立一甲子的中工首位女董，朱蕙蘭表示，未來除深耕工業區開發、建設事業、國內公共工程，也將積極布局越南、緬甸等海外巿場，期四箭齊發，力求擦亮中工金字招牌。

中工本業營造工程，近年已成功轉型為不動產建設開發，並積極拓展海外市場。目前營造本業國內在手工程案件計23件，承攬合約總價1,004.83億元，已完成約320億元，尚有約685億元待執行。今年新案承攬2件，彰濱共同管道工程1.67億元及第一果菜市場改建統包工程125.17億元。

不動產和建設開發事業除銷售中之陶朱隱園、中工耘翠外，今年度也有延壽I區、土城AI智慧園區兩案將進行動工；彰濱工業區則持續進行開發及施工作業。

在推動的四大建案中，「陶朱隱園」預計今年第三季實品屋可供銷售展示；一樓庭園、水瀑景觀及大廳等公設優化成果等將於年底前陸續呈現。陶朱隱園結構上使用高強度鋼材及美國NASA與APPLE總部同品牌隔震系統，極大化延長使用年限，因應技術難度高，施工工期及造價成本均比一般高端住宅建築多出數倍，但平攤建築使用年限，價格相對合理亦可傳世後代。至於銷售狀況及售價，中工表示基於客戶隱私不便透漏。

另「中工耘翠」可售34戶48個車位，銷售已達八成，預計今年底開始交屋。「延壽國宅I區都更案」預計今年9月正式開賣，目前進行拆遷作業，預計三年半後完工。基地面積約1,450坪，新建物為地上24層，地下4層全平面車位，全案可售87戶，以三房為主力產品。將成為松山區未來地標個案(基地坪數、建物高度)，並成為周邊區域購屋族群可購建案最佳選擇。

「土城AI智慧園區」佔地1.6萬坪，樓地板面積約10.5萬坪，可售面積約8.04萬坪，將於下月13日辦理開工典禮。有別於其他傳統廠辦，土城AI智慧園區結合5G專網、雲端、物聯網、大數據管理分析及智能環控系統，打造出AI智能化立體廠房，也是台灣第一個由專業經營團隊執行的AI標準工業園區。

其他開發中案件還包括「延壽J區住宅」及「南港住宅」等二案，有望今年底完成整合。

海外事業已布局緬甸、越南等國外房地產開發。目前緬甸案參與中石化主導的開發案，擔任PCM(施工管理) ，未來不排除另覓它案自行主導開發；越南方面已設立分公司，今年5月份正式投標越南中部工業區開發案，其他正積極與越南當地企業洽談共同開發業務。

(中時 )