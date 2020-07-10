因應紓困3.0，行政院打算再追加逾2,000億元特別預算，但立法院本次臨時會已來不及處理，行政院長蘇貞昌今（10）日表示，特別條例中有明白規定，政院把預算案送到立法院，就可以先行動支，因為救急要及時。行政院預訂兩周後，送立法院審查。

對於追加紓困特別預算，遭質疑恐債留子孫，蘇貞昌指出，國際疫情仍險峻，台灣以出口為導向，仍有很多產業受到衝擊，需要大力補助，協助走出困境，「沒有現在，哪有未來」。

蘇貞昌上午前往陽明山，視察大屯瀑布區溪流西側步道短期環境改善辦理情形。針對追加紓困特別預算，蘇貞昌在視察前受訪表示，國際疫情仍不可測且險峻，台灣以出口為導向，很多產業受到衝擊，還要是大力補助，讓這些產業度過難關。

蘇貞昌指出，過去紓困2.0大力補助受衝擊產業，因為有補助有76萬多人領補助，讓76萬多個家庭不會因失業而受衝擊，所以紓困要及時。昨天他已要求，由行政院秘書長、主計長協同相關部會，就受衝擊的產業大力紓困，讓這些產業度過難關。

蘇貞昌表示，一切都會依循立法院通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，都會把錢花在刀口上，也會做出成績，希望台灣度過難關。

蘇貞昌指出，很多國家為受衝擊產業而追加預算，比台灣還多，而台灣過去幾年，因為總統蔡英文特別注重財政紀律，所以年度有賸餘，這次疫情衝擊，全世界都一樣，反而是台灣防疫做得最好，紓困也最快到位，現在還是要補助仍在困難中的產業，協助產業走出困境。「沒有現在，哪有未來」。

(工商 )